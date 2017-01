Årets bästa låtar 2012

ÅBL12: Hela Topp 100!



Tack alla som deltog i juryn och alla som följt nedräkningen av förra årets bästa låtar. Så här ser hela resultatlistan ut för slutomröstningen:



1. EUPHORIA Loreen

2. HÄNDERNA MOT HIMLEN Petra Marklund

3. SOME DIE YOUNG Laleh

4. SOMEBODY THAT I USED TO KNOW Gotye feat. Kimbra

5. I LOVE IT Icona Pop

6. 999 Kent

7. STRÖVTÅG I HEMBYGDEN Mando Diao

8. ONE LAST TIME Agnes

9. BORN TO DIE Lana Del Rey

10. EMMYLOU First Aid Kit



11. VART JAG ÄN GÅR Stiftelsen

12. WALK ON BY El Perro Del Mar

13. NOBODY KNOWS Darin

14. SAMMA HIMLAR Hästpojken

15. SOME NIGHTS Fun.

16. PRIMADONNA Marina & The Diamonds

17. ASKAN ÄR DEN BÄSTA JORDEN Markus Krunegård

18. JAG OCH MIN FAR Magnus Uggla

19. WE ARE YOUNG Fun. feat. Janelle Monae

20. DIAMONDS Rihanna



21. ALL I WANT IS YOU Agnes

22. DON´T YOU WORRY CHILD Swedish House Mafia

23. MYTH Beach House

24. SKYFALL Adele

25. LA LA LOVE Ivi Adamou

26. LITTLE TALKS Of Monsters And Men

27. DÄR JAG HÄNGER MIN HATT Norlie & KKV

28. FLYTTA PÅ DEJ Alina Devecerski

29. LOSING YOU Solange

30. SPECTRUM (SAY MY NAME) Florence + The Machine



31. WHEN I HELD YA Moa Lignell

32. LYCKLIGARE NU Linnea Henriksson

33. I WILL WAIT Mumford & Sons

34. RIDE Lana Del Rey

35. THE LION´S ROAR First Aid Kit

36. STAY Erik Hassle

37. A HEART LIKE YOURS IN A TIME LIKE THIS Deportees

38. EN APA SOM LIKNAR DIG Darin

39. JAG SER DIG Kent

40. LOST Frank Ocean



41. 1904 The Tallest Man On Earth

42. RUNAWAYS The Killers

43. TERRIBLY DARK Frida Hyvönen

44. CONQUEST The Sound Of Arrows

45. CALL ME MAYBE Carly Rae Jepsen

46. CRYING OUT YOUR NAME Loreen

47. JAG VILL UT Lilla Sällskapet

48. WILDEST MOMENTS Jessie Ware

49. FOREVER HAIM

50. LEVELS Avicii



51. MITT HJÄRTA BLÖDER Veronica Maggio

52. HOUSE Kindness

53. WHY AM I CRYING Molly Sandén

54. CITY BOY Donkeyboy

55. LOCKED OUT OF HEAVEN Bruno Mars

56. ADORN Miguel

57. GANGNAM STYLE Psy

58. ANYTHING COULD HAPPEN Ellie Goulding

59. CANDY Robbie Williams

60. VÅRENS FÖRSTA DAG Laleh



61. TONIGHT Saint Etienne

62. FLICKAN OCH KRÅKAN Timbuktu

63. WINNER Pet Shop Boys

64. DRIVE BY Train

65. AI SE EU TE PEGO Michel Teló

66. GREYHOUND Swedish House Mafia

67. TAKE CARE Drake & Rihanna

68. MY HEART GOES BOOM Miss Li

69. TITANIUM David Guetta feat. Sia

70. TRY P!nk



71. READ ALL ABOUT IT, PT. III Emeli Sandé

72. WHY START A FIRE Lisa Miskovsky

73. AMAZING Danny Saucedo

74. GET FREE Major Lazer & Amber Coffman

75. LOSING MYSELF Will Young

76. WOLF First Aid Kit

77. STARSHIPS Nicki Minaj

78. TOUGH LOVE Sailor & I

79. LEAVING Pet Shop Boys

80. ONE MORE NIGHT Maroon 5



81. SENSE Amanda Mair

82. I WISH I NEVER MET YOU Sam Sparro

83. SPIRITS Jamie Woon

84. HOME AGAIN Michael Kiwanuka

85. WHERE HAVE YOU BEEN Rihanna

86. MAYBE YOU Saint Lou Lou

87. DANSA PAUSA Panetoz

88. HÄR KOMMER NATTEN Miss Li

89. JAG SAKNAR DIG MINDRE OCH MINDRE Melissa Horn

90. DRY MY SOUL Amanda Jenssen



91. WHITE LIGHT George Michael

92. PRINCESS OF CHINA Coldplay feat. Rihanna

93. GHOST Amanda Jenssen

94. TROUBLEMAKER Olly Murs & Flo Rida

95. WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER Taylor Swift

96. GIRL ON FIRE Alicia Keys feat. Nicki Minaj

97. SHOUT IT OUT David Lindgren

98. STRONGER (WHAT DOESN´T KILL YOU) Kelly Clarkson

99. FÖRLÅT MIG Mattias Andréasson

100. GUARDIAN Alanis Morissette



Den som vill detaljgranska poängen i hela slutomröstningen kan ladda ner en PDF med full poängöversikt.



1: Euphoria



31 december 2012 23:58



Poff, poff, poff! 2012 har blivit 2013 och ett blankt år ligger framför oss. Inte så överraskande är det förstås Loreen som vunnit årets omröstning - tveklöst! Segern i Baku var en promenadseger utan dess like och fortfarande är Euphoria en megahit i många europeiska länder. Loreen har dessutom lyckats med att kunna följa upp vinsten med ett fint album och fler hits. Fortsätt festa och njut igen av dessa tre magnifika minuter från i våras:







Precis som i Baku krossade Loreen även sitt motstånd här! 322 poäng från 49 röstande, där en stor majoritet vill ha henne i toppen. Tio guld, fem silver och tre brons. Euphoria kommer upp och förbi de poängnivåer som Robyn nådde 2010 med Dancing On My Own.



Den som vill detaljgranska poängen i hela slutomröstningen kan ladda ner en PDF med full poängöversikt. Håll även utkik här inom närmaste tid, då jag publicerar hela Topp 100. Först ska Loreen få stå i rampljuset själv en stund!



GOTT NYTT ÅR!



2: Händerna mot himlen



31 december 2012 21:00



Är champagnen eller cavan på kylning? Bra! Vi närmar oss slutet. Tack för att du hängt med i nedräkningen så här långt.



Och tack säger Petra Marklund för att svenska folket diggar hennes Jocke Berg-pop. Händerna mot himlen damp ner som en fin höstgåva till alla som längtat efter mer musik på svenska från Petra. Årets största hit på svenska!







Nu är det ett stort poängglapp i tabellen. Petra förärades med 222 poäng från 42 röstande, varav sex tycker att Petra gjort årets låt.



Vilken är då årets bästa låt? Inte kan det väl vara..







3: Some Die Young



31 december 2012 18:00



Adele, Adele och Adele. Så såg ju prispallen ut för ett år sedan. I år är det visserligen en trio kvinnor, men inget Adele eller brittiskt. Bronspengen går till Laleh och hennes Some Die Young som säkert inte bara för mig stärktes känslomässigt i somras vid minneskonserten i Oslo.







167 poäng från 38 röstande, vilket motsvarar halva juryn. "Bara" två tycker dock att Laleh var bäst. Poängen skulle ändå räckt till vinst förra året, då ettan Set Fire To The Rain fick 164 poäng.



4: Somebody That I Used To Know



31 december 2012 15:00



361 miljoner visningar på Youtube visar förstås vilken världshit Somebody That I Used To Know blev under 2012. Gotye och stöttande Kimbra hamnar precis utanför den åtråvärda prispallen.







143 poäng från 28 röstande där så många som 20 tyckte Gotye och Kimbra förtjänar plats i topp tio. Årets bästa låt? Ja, det tycker dock bara två röstande!



